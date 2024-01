L’avis opti­miste du médecin du sport Olivier Rouillon dans L’Equipe après le forfait de Rafael Nadal pour l’Open d’Australie devrait récon­forter tous les fans de l’Espagnol.

« Il dit que ce n’est pas au même endroit que là où il s’était blessé l’an dernier. (au psoas, ndlr) Donc, ce n’est pas une réci­dive, c’est une lésion muscu­laire à un autre endroit, en haut de la cuisse. Musculairement et sur le plan tendi­neux, la bles­sure est plus fréquente quand tu as 37 ans, c’est une évidence. Il est tout à fait en capa­cité, sur une surface un peu moins exigeante, la terre battue, de faire une saison où il n’y a pas de raison qu’il ne brille pas et ne puisse pas enchaîner les matchs », a déclaré le spécia­liste de la santé.