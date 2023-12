Interrogé sur le grand retour de Rafael Nadal en marge de son exhi­bi­tion, l’UTS, qui a lieu ce week‐end à Londres, Patrick Mouratoglou a estimé qu’il y avait deux raisons au fait que l’Espagnol parti­cipe à la tournée austra­lienne en janvier alors qu’il aurait très bien pu se foca­liser sur sa prépa­ra­tion sur terre battue.

« Le fait que Rafael Nadal veuille jouer l’Open d’Australie peut s’ex­pli­quer de deux façons. La première est qu’il pense que c’est peut‐être sa dernière année et qu’il veut jouer. Mais la seconde est peut‐être qu’il se sent bien, car s’il ne se sentait pas si bien, il ferait proba­ble­ment l’im­passe irait direc­te­ment sur terre battue, proba­ble­ment en Amérique du Sud et se prépa­re­rait pour Roland Garros, qui sera à coup sûr le tournoi le plus impor­tant de sa saison, car c’est le Grand Chelem qu’il a le plus de chances de remporter. »