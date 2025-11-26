Invité de l’émission « Universo Valdano » sur la chaîne espagnole Movistar+, un an après avoir pris sa retraite sportive, Rafael Nadal a abordé de nombreux sujets dont celui de la valeur travail.
« On peut avoir le plus grand talent du monde, mais au tennis, il faut toujours faire preuve d’éthique de travail, de discipline et de concentration. Dans mon sport, le talent donne un avantage certain, mais le travail acharné est essentiel. Avec de la passion et une détermination sans faille, tout devient plus simple. Sinon, il est très difficile de surmonter tous les obstacles que la vie nous réserve »
