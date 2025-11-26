AccueilATPRafael Nadal : "Au tennis, le talent donne un avantage certain, mais...
Rafael Nadal : « Au tennis, le talent donne un avan­tage certain, mais le travail acharné est essentiel »

Jean Muller
Invité de l’émis­sion « Universo Valdano » sur la chaîne espa­gnole Movistar+, un an après avoir pris sa retraite spor­tive, Rafael Nadal a abordé de nombreux sujets dont celui de la valeur travail.

« On peut avoir le plus grand talent du monde, mais au tennis, il faut toujours faire preuve d’éthique de travail, de disci­pline et de concen­tra­tion. Dans mon sport, le talent donne un avan­tage certain, mais le travail acharné est essen­tiel. Avec de la passion et une déter­mi­na­tion sans faille, tout devient plus simple. Sinon, il est très diffi­cile de surmonter tous les obstacles que la vie nous réserve » 

Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 08:20

