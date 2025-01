Grand admi­ra­teur de Novak Djokovic et adepte de la belle formule, Rick Macci, le forma­teur des soeurs Williams, a donné son avis sur la suite de la saison et de la carrière de Novak Djokovic alors que celui‐ci vient de subir une déchi­rure au niveau de l’ischio‐jambiers gauche.

Et selon, le Serbe est à un moment charnière.

The next Step for the JOKER is the most impor­tant Step in his career. A hamstring tear can become Chronic and because the rubber band man moves like Sonic explo­sive move­ment is the Step to another Slam but it all depends on his Ham. @DjokerNole