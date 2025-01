Auteur d’un parcours sensa­tionnel (Collins, Rybakina, Svitolina, Swiatek et Sabalenka) pour s’of­frir son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie, Madison Keys a mani­fes­te­ment suscité beau­coup d’en­thou­siasme chez certains consul­tants et ancien joueurs comme Jim Courier.

« L’histoire de Madison, qui a tout surmonté pour rejoindre ce club, était trop irré­sis­tible pour ne pas la soutenir. Nous avons crié et hurlé sur les deux derniers coups de son dernier jeu de service, les coups droits gagnants étaient tout simple­ment insensés. Nous vivions et mour­rions avec elle, ce qui n’est évidem­ment pas impar­tial, ce n’est pas du jour­na­lisme. Mais bon, nous sommes des joueurs de tennis à la retraite, nous ne sommes pas des jour­na­listes, de qui se moque‐t‐on ? C’était très amusant de regarder la fin de ce match. Madison Keys a remporté ce match de la manière la plus spec­ta­cu­laire et empha­tique qui soit », a déclaré l’Américain sur Eurosport.