Battu en quarts de finale de l’Open d’Australie et de retour à l’en­traî­ne­ment avant de s’en­voler pour Rotterdam et son ATP 500 (du 3 au 9 février), Carlos Alcaraz a annoncé ce mardi un chan­ge­ment impor­tant et assez surpre­nant concer­nant son calen­drier pour la fin de saison 2025.

En effet, le prodige espa­gnol a décidé de ne pas défendre son titre et ses 1000 points sur le Masters 1000 de Pékin pour s’ali­gner la même semaine (du 24 septembre au 30 octobre) sur l’ATP 500 de Tokyo où il a certai­ne­ment dû négo­cier un très joli chèque.

Alcaraz perdra donc au minimum 500 points qu’il tentera de récu­pérer sur d’autres tournois.