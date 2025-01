Si l’on savait plus ou moins que Jannik Sinner ne se sentait pas très bien au moment d’af­fronter Holger Rune en huitièmes de finale de l’Open d’Australie (victoire en quatre sets), les révé­la­tions de son entraî­neur, Darren Cahill, viennent encore plus remettre en pers­pec­tive la perfor­mance du numéro 1 mondial ce jour‐là.

« Jannik était blanc comme un linge. Il a eu de la chance d’être sur le court, aidé par plusieurs pauses, le match s’est joué dans la chaleur de la journée. Nous ne savions pas s’il serait sur le terrain. Il était telle­ment malade. Nous savions depuis la veille qu’il ne se sentait pas bien, alors il s’est couché tôt. Nous avons annulé son entraî­ne­ment, je crois qu’il devait jouer vers 14h30. Nous avions prévu un échauf­fe­ment pour le matin, nous l’avons annulé et décalé à midi, et quand il est arrivé sur le terrain, il était blanc comme un linge. Nous avons annulé tous les entraî­ne­ments, nous sommes allés chez le médecin, ils lui ont donné des gels pour lui redonner de l’énergie. Il s’est reposé, a pris un bain de glace pour le remettre en forme, et nous l’avons envoyé sur le terrain sans échauffement. »