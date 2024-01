L’ex‐numéro une Britannique Laura Robson était inter­rogée sur la montée en puis­sance de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner chez nos confrères de Tennis365.

La consul­tante d’Eurosport estime que les deux jeunes joueurs ne sont pour le moment pas encore des menaces sérieuses pour Novak Djokovic, pour l’Open d’Australie mais visi­ble­ment lors des trois autres tour­nois du Grand Chelem.

« Vous essayez de savoir qui peut battre Novak Djokovic dans un tournoi du Grand Chelem et il est diffi­cile de voir un joueur qui peut le faire. J’espère que les plus jeunes pren­dront confiance dans les matchs qu’ils ont disputés contre lui et qu’ils en profi­te­ront pour le concur­rencer en Grand Chelem. J’espère que nous aurons quelques joueurs de plus qui pour­ront défier Djokovic cette année. »