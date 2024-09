Lors de cette Laver Cup, Roger a eu le temps de parler « tennis » et pas seule­ment pour évoquer son événe­ment. Interrogé sur la tech­nique lui qui en propo­sait une parfaite, Roger a fait un constat plutôt étonnant.



« Ce n’est plus tant une ques­tion de tech­nique. J’ai été assez dupé au cours des 10, 15 ou 20 dernières années pour me dire, je ne suis pas sûr de la tech­nique de ce joueur mais en fait avec la tech­no­logie des raquettes et des cordages, on peut régler ces problèmes et tant qu’on frappe fort et bien dans la balle, tout est possible au tennis, pour être honnête »