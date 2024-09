Après les dernières révé­la­tions faites par sa maman au sujet de son enfance, on va main­te­nant quelques fois plaidé les circons­tances atté­nuantes. A l’issue de sa victoire face à l’Australien Kokkinakis (6−1,6−4), invité surprise sur cette édition 2024 de la Laver Cup, le Grec a encore sorti quelques dingue­ries en confé­rence de presse.

« Nous avons une équipe incroyable de joueurs et de bons capi­taines qui nous guident. Je suis plus enthou­siasmé par une compé­ti­tion comme la Laver Cup que par tout autre tournoi de l’année. Cela fait ressortir le meilleur de moi et j’ai toujours senti que je m’identifiais très bien au concept. J’essaie de profiter et d’apprendre autant que possible de cette semaine car cela m’apprend beau­coup tout au long de ma carrière »