Rune se fait plaisir mais il y a un problème : « Récemment, j’ai acheté ma première voiture. La même que Novak Djokovic. Par contre, je ne peux pas la conduire »

De passage il y a quelques heures en confé­rence de presse à Stockholm avant son entrée en lice ce jeudi face à Marton Fucsovics, Holger Rune a été inter­rogé sur son dernier gros achat. 

Et si le Danois a reconnu s’être payé un joli bolide, il ne peut cepen­dant toujours pas en profiter étant donné qu’il n’a pas encore le permis. Embêtant…

« Récemment, j’ai acheté ma première voiture. J’en avais déjà quelques‐unes grâce à mes victoires à Munich, mais celle‐ci est la première que j’ai vrai­ment achetée moi‐même. J’ai vu Novak la conduire à Miami cette année et j’ai pensé : « Wow, cette voiture est incroyable. » C’est une Porsche 911. Je me suis dit, pour­quoi pas ? Par contre, je ne peux pas encore la conduire. Je viens juste de commencer à apprendre — j’ai pris quelques leçons, mais ensuite je suis parti en Chine. »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 14:44

