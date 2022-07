Sacré à Hambourg en battant Alcaraz, Musetti révèle son objectif pour la suite !

Titré pour la première fois de sa carrière sur le circuit ATP, à 20 ans, Lorenzo Musetti n’a pas fait les choses à moitié en battant Carlos Alcaraz au terme d’une finale aux multiples rebon­dis­se­ments à Hambourg. Désormais 31e mondial, l’Italien a fait part de ses ambi­tions pour la suite à la Gazzetta dello Sport.

« Je pense que j’ai montré ce que je vaux. Bien sûr, nous partons d’ici pour nous améliorer. Je veux voir où je peux aller ; le but est de se rappro­cher le plus possible du top 10 et d’aller plus loin dans les tour­nois du Grand Chelem », a révélé Musetti dont le meilleur résultat en Majeur reste un huitième de finale contre Novak Djokovic à Roland‐Garros.