Connu pour avoir des avis tran­chés, l’analyste tennis, Gill Gross, travaillant pour Tennis Channel ainsi que pour l’US Open, s’est exprimé avec son franc‐parler habi­tuel lors du dernier épisode de son podcast sur l’embrouille entre Gaël Monfils et Felix Auger‐Aliassime lors de la dernière édition de la Laver Cup, le Canadien repro­chant au Français son manque de sérieux sur le court.

« En fin de compte, j’étais un peu du côté de Monfils si je dois prendre parti sur la base de ce qui s’est passé. Mettez‐vous à la place de Gaël Monfils. Vous n’êtes même pas un joueur du top 100 et vous êtes invité à la Laver Cup. Si tu es Monfils, tu sais pour­quoi tu as été invité. Tu n’as pas été invité à la Laver Cup parce que tu donnes à l’équipe d’Europe la meilleure chance de gagner. Ils auraient pu trouver un meilleur joueur, je suis désolé, Gaël le sait, il l’a même dit. Lorsqu’on lui dit ‘Gaël, nous voulons que tu viennes jouer pour la Team Europe’, Monfils comprend ce qu’on lui demande. Il reçoit cette invi­ta­tion parce qu’il est l’un des plus grands showman de l’his­toire du tennis. Il se présente donc à la Laver Cup en compre­nant très bien ce qu’ils attendent de lui, même s’ils n’ont rien dit. Il comprend cela, sinon il ne serait pas là. C’est pour­quoi Monfils s’est amusé. »