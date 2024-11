Présent à Turin, l’an­cien cham­pion suédois a bien voulu faire un point sur la nouvelle géné­ra­tion pour le compte du site de l’ATP.

« Je pense que la géné­ra­tion dorée avec Federer, Nadal et Djokovic a porté le niveau à un autre niveau par rapport à l’époque où nous jouions et c’est là que ça a vrai­ment décollé. Évidemment, il y a main­te­nant une nouvelle géné­ra­tion qui arrive ici avec Sinner et Alcaraz qui prennent la relève Ils sont jeunes. Ils jouent déjà à un niveau fasci­nant. Ils ont déjà disputé de nombreux grands matches. Ils sont appré­ciés, ils ont de beaux matches à regarder et c’est très, très puis­sant et passion­nant. Ils ont vrai­ment bien joué jusqu’à présent »