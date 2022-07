Éloigné des courts pendant de longs mois entre 2021 et 2022 à cause d’une bles­sure au poignet droit, Dominic Thiem a observé de loin plusieurs jeunes joueurs extrê­me­ment talen­tueux s’ins­taller en haut du clas­se­ment ATP. L’Autrichien insiste sur deux noms en particulier.

« J’ai joué contre Jannik Sinner lors d’une exhi­bi­tion et je me suis entraîné avec lui dans de nombreux tour­nois, donc je savais qu’il arri­vait au sommet et qu’il était bon. Il est là depuis un moment et il sera proba­ble­ment encore plus haut bientôt. Je connais­sais Carlos Alcaraz, mais il a fait la grande percée quand je n’étais pas là. Mais je l’ai beau­coup vu parce qu’il a gagné Umag, puis il a joué à Kitzbühel et il a perdu contre un Autrichien [Alexander Erler] et j’ai vu tout ce match. Vous pouviez voir qu’il ne lui faudrait pas long­temps pour percer. On pouvait voir qu’il allait être dans le Top 10. J’espère que je les jouerai bientôt car c’est toujours exci­tant d’af­fronter de nouveaux joueurs car j’ai déjà affronté la plupart des gars et je les connais assez bien. A mon avis, ce n’est pas si amusant de jouer contre Alcaraz. Ça doit être vrai­ment dur ! », a souligné le vain­queur de l’US Open 2020 dans un entre­tien accordé à l’ATP.