Dans un entretien accordé à Tennis365, Todd Martin, ancien double finaliste en Grand Chelem (Open d’Australie 1994 et US Open 1999), s’est confié sur Roger Federer et la question de sa retraite. Pour l’Américain, le Suisse va continuer sa carrière : « La Laver Cup en Suisse l’année dernière (à Genève) a été considérée comme un adieu logique. Ensuite, je pense que la plupart des idées reçues sont allées à 2020 avec les Jeux Olympiques. Mais avec le report des Jeux (à 2021), j’imagine que cela l’obligera à jouer une année de plus. Et puis, ce n’est pas une façon de mettre fin à quoi que ce soit. Il est vraiment important pour Roger, j’imagine, de terminer sa carrière sur une bonne note. Rien de ce que j’ai vu n’indique qu’il est physiquement incapable de continuer. Rien n’indique aussi que son amour pour ce sport a diminué, donc je ne serais pas surpris si nous le voyions encore plusieurs années. »

L’ancien quatrième mondial estime d’ailleurs que si l’US Open venait à être délocalisé à Indian Wells en raison de la crise du Covid-19, cela pourrait être une chance supplémentaire pour le Bâlois de remporter un 21e titre du Grand Chelem : « Je pense qu’il aimerait jouer l’US Open un jour après la fin de la quarantaine parce que son jeu est si simple, instinctif et traditionnel. Il serait capable de se réveiller et de frapper la balle mieux que quiconque tout de suite. C’est naturel pour lui. »