Toujours exigeant et souvent sur la retenue lors­qu’il devait évoquer la carrière de Rafael Nadal, Toni Nadal, quelques jours après l’an­nonce de la retraite de son neveu, a décidé de se livrer comme rare­ment au cours d’une longue et magni­fique lettre partagée sur son compte Instagram.

L’oncle le plus connu du tennis et certai­ne­ment du sport a notam­ment tenu à évoquer la persé­vé­rance excep­tion­nelle de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

« Ces deux dernières années, il a simple­ment continué à se donner toutes les chances, plus par foi que par raison­ne­ment, et fina­le­ment, il n’a accepté de se rendre à l’évi­dence que lors­qu’il s’est rendu compte que son corps n’était plus en mesure de faire face à la situa­tion. Aujourd’hui, je peux dire avec certi­tude que Rafael a tenu la promesse qu’il m’avait faite il y a quelques années lors d’une conver­sa­tion que nous avions eue dans une section d’un club. Je lui ai raconté qu’un ancien joueur de tennis bien connu m’avait confié son insa­tis­fac­tion à l’égard de sa carrière de joueur de tennis. Avec une sincé­rité remar­quable, il s’était plaint, non pas de ne pas avoir gagné plus de titres, mais de son manque de persé­vé­rance. Par peur, j’ai exhorté mon neveu à ne pas tomber dans cette erreur et, avec plus de déter­mi­na­tion que je ne l’au­rais cru, Rafael m’a répondu : ‘Ne t’in­quiète pas, Toni, quand je partirai d’ici, ce sera avec la tran­quillité d’avoir tout essayé. Quand je partirai d’ici, j’aurai la tran­quillité d’avoir tout essayé.’ »