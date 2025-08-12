AccueilATPToni Nadal : "Quand Felix Auger-Aliassime m'a dit qu'il voulait être numéro...
ATP

Toni Nadal : « Quand Felix Auger‐Aliassime m’a dit qu’il voulait être numéro 1 mondial, je lui ai répondu : ‘Je ne sais pas comment tu peux battre Djokovic, Zverev, Medvedev ou Rafa. Je ne sais pas comment tu peux y arriver’ »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

12
Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - Hommage Rafael Nadal

Lors d’une inter­view accordée à Clay Tennis, Toni Nadal est revenus sur colla­bo­ra­tion avec Félix Auger‐Aliassime, qu’il a conseillé entre 2021 et 2023, et a notam­ment révélé ce qu’il lui avait dit au tout début de leur association. 

« Quand Felix est venu me voir pour me proposer de colla­borer, je lui ai demandé : ‘Quelle est ton ambi­tion ?’ Et il m’a répondu : ‘Être numéro un mondial’. Il était alors classé 22e et je lui ai dit : ‘Que veux‐tu que je te dise main­te­nant, ce que tu veux entendre ou ce que je pense que je dois te dire ?’ Et il m’a répondu : ‘Non, non, je suis venu pour t’écouter’. Je lui ai répondu : ‘Eh bien, pour l’ins­tant, je ne te vois pas numéro un, je ne sais pas comment tu peux battre Djokovic, Zverev, Medvedev ou Rafael. Je ne sais pas comment tu peux y arriver. À partir de là, nous verrons si dans un an ou deux nous pouvons atteindre notre objectif ».

Publié le mardi 12 août 2025 à 18:11

Article précédent
« Ok, Bonzi fait un gros match. Mais on fait quoi de Tsitsipas ? Il semble has been. Comme Medvedev et Zverev. Une géné­ra­tion de poten­tiels vain­queurs de Grand Chelem qui semblent inof­fen­sifs », lâche Benoît Maylin
Article suivant
Sinner : « Sabalenka a raison, nous vivons avec une cible dans le dos »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.