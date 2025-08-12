Lors d’une inter­view accordée à Clay Tennis, Toni Nadal est revenus sur colla­bo­ra­tion avec Félix Auger‐Aliassime, qu’il a conseillé entre 2021 et 2023, et a notam­ment révélé ce qu’il lui avait dit au tout début de leur association.

« Quand Felix est venu me voir pour me proposer de colla­borer, je lui ai demandé : ‘Quelle est ton ambi­tion ?’ Et il m’a répondu : ‘Être numéro un mondial’. Il était alors classé 22e et je lui ai dit : ‘Que veux‐tu que je te dise main­te­nant, ce que tu veux entendre ou ce que je pense que je dois te dire ?’ Et il m’a répondu : ‘Non, non, je suis venu pour t’écouter’. Je lui ai répondu : ‘Eh bien, pour l’ins­tant, je ne te vois pas numéro un, je ne sais pas comment tu peux battre Djokovic, Zverev, Medvedev ou Rafael. Je ne sais pas comment tu peux y arriver. À partir de là, nous verrons si dans un an ou deux nous pouvons atteindre notre objectif ».