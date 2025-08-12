AccueilATPATP - Cincinnati"Ok, Bonzi fait un gros match. Mais on fait quoi de Tsitsipas...
« Ok, Bonzi fait un gros match. Mais on fait quoi de Tsitsipas ? Il semble has been. Comme Medvedev et Zverev. Une géné­ra­tion de poten­tiels vain­queurs de Grand Chelem qui semblent inof­fen­sifs », lâche Benoît Maylin

Après s’être montré inquiet pour Daniil Medvedev, battu d’entrée à Cincinnati par l’Australien Adam Walton, tombeur d’un joueur du top 50 pour la première fois de sa carrière, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas épargné Stefanos Tsitsipas, lui écarté en 16es de finale par Benjamin Bonzi.

« Ok, Bonzi fait un gros match pour s’offrir son premier huitième en Masters 1000. Mais on fait quoi de Tsitsipas ? Il semble has been. Comme Medvedev. Comme Zverev. Une géné­ra­tion de poten­tiels vain­queurs de Grand Chelem qui semblent inof­fen­sifs. Ce sport n’a plus aucun respect. Terrible. »

