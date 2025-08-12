Après s’être montré inquiet pour Daniil Medvedev, battu d’entrée à Cincinnati par l’Australien Adam Walton, tombeur d’un joueur du top 50 pour la première fois de sa carrière, le journaliste Benoît Maylin n’a pas épargné Stefanos Tsitsipas, lui écarté en 16es de finale par Benjamin Bonzi.
Ok, Bonzi fait un gros match pour s’offrir son 1er 1/8e en M1000.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 12, 2025
Mais on fait quoi de Tsitsipas ?
Il semble has been.
Comme Medvedev.
Comme Zverev.
Une génération de potentiels vainqueurs de Grand Chelem qui semblent inoffensifs.
Ce sport n’a plus aucun respect.
Terrible. pic.twitter.com/6YHbVPWwNa
Publié le mardi 12 août 2025 à 17:46