Après s’être montré inquiet pour Daniil Medvedev, battu d’entrée à Cincinnati par l’Australien Adam Walton, tombeur d’un joueur du top 50 pour la première fois de sa carrière, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas épargné Stefanos Tsitsipas, lui écarté en 16es de finale par Benjamin Bonzi.

Ok, Bonzi fait un gros match pour s’offrir son 1er 1/8e en M1000.

Mais on fait quoi de Tsitsipas ?

Il semble has been.

Comme Medvedev.

Comme Zverev.

Une géné­ra­tion de poten­tiels vain­queurs de Grand Chelem qui semblent inof­fen­sifs.

Ce sport n’a plus aucun respect.

Terrible. pic.twitter.com/6YHbVPWwNa — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 12, 2025

« Ok, Bonzi fait un gros match pour s’offrir son premier huitième en Masters 1000. Mais on fait quoi de Tsitsipas ? Il semble has been. Comme Medvedev. Comme Zverev. Une géné­ra­tion de poten­tiels vain­queurs de Grand Chelem qui semblent inof­fen­sifs. Ce sport n’a plus aucun respect. Terrible. »