Avant la septième édition de la Laver Cup, à laquelle il parti­ci­pera ce week‐end du 20 au 22 septembre à Berlin, Stefanos Tsitsipas s’est souvenu de sa parti­ci­pa­tion, en 2019, lors­qu’il avait eu la chance de jouer en double avec Roger Federer et Rafael Nadal.

« J’ai pu les admirer d’une autre manière, à une autre échelle qu’au­pa­ra­vant. J’ai pu les rencon­trer, leur parler d’une manière que je n’ai pas l’ha­bi­tude de faire lorsque je suis sur le circuit. Cela m’a apporté beau­coup d’émo­tions et de bons souve­nirs. J’étais témoin de l’hé­ri­tage. J’observais leur langage corporel, ce qui fait d’eux des athlètes incroyables, et pour moi, c’était juste une expé­rience d’ap­pren­tis­sage. J’étais sur place. Je me suis senti abso­lu­ment recon­nais­sant d’avoir pu partager cela avec eux. J’ai eu l’im­pres­sion d’avoir parcouru un long chemin pour gagner ma place au sein de cette équipe et, d’une certaine manière, cela reflé­tait gran­de­ment mon parcours et tout ce que j’ai mis en œuvre pour gagner ma place », a expliqué le double fina­liste en Grand Chelem dans des propos rapportés sur le site de la compé­ti­tion.