Hyeon Chung ne lâche rien !

Demi‐finaliste surprise de l’Open d’Australie 2018 où il avait notam­ment battu Novak Djokovic avant de s’in­cliner face à Roger Federer, le Sud‐Coréen, dont la carrière ressemble à un véri­table chemin de croix, a effectué il y a quelques jours un énième retour sur le tournoi Future de Sapporo, au Japon.

Battu d’en­trée après plus d’un an d’ab­sence, l’an­cien 19e joueur mondial avait égale­ment été éloigné du circuit pendant deux ans et demi entre septembre 2020 et avril 2023.

Longtemps gêné par une grave bles­sure au dos, celui qui est seule­ment âgé de 28 ans va donc tenter d’en­chaîner les matchs avant de penser aux victoires ou au clas­se­ment. Et c’est tout le mal qu’on lui souhaite.