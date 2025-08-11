Malgré une défaite hier au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati face à Karen Khachanov (4−6, (8)6–7), Valentin Royer fait partie des joueurs Français ayant le plus performé cette saison.
Désormais aux portes du top 100, Royer ne se refuse rien, et se sent largement capable de viser bien plus haut, comme il l’a expliqué lors d’une interview pour L’Equipe.
« Ça se joue à pas grand‐chose, mais on voit plein de mecs battre des têtes de série. Aujourd’hui, je suis en dehors du top 100 et j’accroche un mec qui va être top 10. La différence est minime. Donc on va bosser un peu plus dur. Mais je suis content de mon niveau de jeu. Oui, c’est encourageant. Je me considère largement top 100. Je fais pâlir un gars comme Khachanov, mais aussi un gars qui était 30e l’an dernier comme Sebastian Ofner. Je me sens à ma place, je suis bien dans ce monde‐là et je sens que j’y ai ma place. Ce n’est qu’une question de temps. »
Publié le lundi 11 août 2025 à 16:15