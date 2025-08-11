Malgré une défaite hier au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati face à Karen Khachanov (4−6, (8)6–7), Valentin Royer fait partie des joueurs Français ayant le plus performé cette saison.

Désormais aux portes du top 100, Royer ne se refuse rien, et se sent large­ment capable de viser bien plus haut, comme il l’a expliqué lors d’une inter­view pour L’Equipe.

« Ça se joue à pas grand‐chose, mais on voit plein de mecs battre des têtes de série. Aujourd’hui, je suis en dehors du top 100 et j’ac­croche un mec qui va être top 10. La diffé­rence est minime. Donc on va bosser un peu plus dur. Mais je suis content de mon niveau de jeu. Oui, c’est encou­ra­geant. Je me consi­dère large­ment top 100. Je fais pâlir un gars comme Khachanov, mais aussi un gars qui était 30e l’an dernier comme Sebastian Ofner. Je me sens à ma place, je suis bien dans ce monde‐là et je sens que j’y ai ma place. Ce n’est qu’une ques­tion de temps. »