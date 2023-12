Créé en 2017, le Masters de la nouvelle géné­ra­tion est surtout connu pour ses inno­va­tions souvent farfe­lues en termes de règle. Cette année, les orga­ni­sa­teurs ont décidé d’en inclure une nouvelle en suppri­mant tout bonne­ment le tradi­tionnel échauf­fe­ment d’avant match. Ce qui n’a pas vrai­ment été apprécié du côté des joueurs qui se sont sentis un peu déboussolés.

Interrogé à ce sujet lors d’une confé­rence de presse en forme de bilan de cette édition 2023 du Next Gen ATP Finals, Daniel Vallverdu, le direc­teur du tournoi, a cepen­dant estimé que c’était « une bonne idée » en invo­quant une meilleure expé­rience pour les fans et les télévisions…

« C’est délicat. Ça peut fonc­tionner sur certains tour­nois quand tu sais l’heure précise à laquelle un match va commencer. Mais sinon, même si les joueurs sont habi­tués à s’échauffer plusieurs fois, sans échauf­fe­ment sur le court, tu es obligé de mettre une plus grande inten­sité dans ton pré‐échauffement avant d’aller sur le terrain. Le faire plusieurs fois à haute inten­sité, ce n’est pas bon pour le corps du joueur ni pour son système nerveux. Mais l’idée est bonne. Parfois, entre le moment où les joueurs entrent sur le court et le début du match, il se passe quinze ou vingt minutes, ce qui n’est pas idéal pour les fans et les télé­vi­sions. Il faudrait trouver un entre‐deux qui permet­trait aux matches de commencer plus rapi­de­ment après l’ar­rivée des joueurs. Le « no‐ad » (point décisif à 40A) est aussi diffi­cile à envi­sager, il sera forcé­ment repoussé par les joueurs. »