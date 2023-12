Interrogé par Sportklub concer­nant l’avenir de son poulin, Victor Troïcki est serein. Selon lui Hamad va vite gravir les éche­lons du clas­se­ment ATP.

« Hamad a le jeu pour rallier rapi­de­ment le top 100 et bien plus encore. Je crois qu’il sera dans le top 50 l’année prochaine, j’es­père même plus, mais il a besoin de régu­la­rité dans ses résul­tats et pas seule­ment de briller une seule semaine, mais de main­tenir son niveau tout au long de la saison. Il ne peut pas le faire tout de suite, il a besoin d’ex­pé­rience, mais le titre au Masters Next Gen va l’aider à progresser plus rapidement »