Billie Jean King, Novak Djokovic, John Millman, l’ATP, la WTA. Tous sont contre la déci­sion de Wimbledon d’in­ter­dire les athlètes russes et biélo­russes de parti­ciper à la prochaine édition du Grand Chelem londo­nien en juillet prochain.

Alexander Zverev, né à Hambourg de parents d’origine russe, s’est exprimé ce vendredi en marge du tournoi de Munich sur lequel il sera la tête de série numéro une la semaine prochaine. Et lui aussi est opposé à cette déci­sion. Extraits.

« Il n’y a aucune raison que les joueurs russes et biélo­russes ne puissent pas parti­ciper à Wimbledon. C’est quelque chose contre la Russie, je le comprends. Je pense que nous sommes tous contre la guerre, ce qui se passe en Ukraine est inhu­main et ne devrait pas avoir lieu. J’ai parlé à Andrey Rublev et il est égale­ment prêt à aider l’Ukraine. Il est prêt à s’op­poser à la guerre, il est prêt à envoyer l’argent de ses gains à l’Ukraine. »