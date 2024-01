On veut bien que la United Cup ait procuré de belles émotions à Alexander Zvzrev, vain­queur de cette édition 2024 avec l’Allemagne, mais comparer cette épreuve à un tournoi du Grand Chelem est un peu hors sujet.

« J’ai l’im­pres­sion que ce format, en parti­cu­lier les trois derniers jours, où j’ai dû jouer six matches, est encore plus diffi­cile qu’un tournoi du Grand Chelem, pour être honnête. En effet, dans un tournoi du Grand Chelem, vous pouvez jouer cinq sets, mais vous avez toujours un jour entre les deux et vous récu­pérez toujours. Vous arrivez toujours non pas à revenir à 100 %, mais à 90 %, 95 %, parfois 80 %. Ici, vous n’avez pas le temps. Hier, je suis allé… Oui, aujourd’hui ou hier ? c’est déjà hier : je me suis couché à 5h30 du matin ou à 5h45. Vous savez, je dois encore sortir du lit et ne pas me sentir bien, je dois encore jouer deux matchs. Oui, physi­que­ment, c’est un test très diffi­cile, c’est certain. »