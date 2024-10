Alors qu’elle devait initia­le­ment faire l’im­passe sur la Billie Jean King Cup, Iga a fina­le­ment décidé de changer d’avis. Elle défendra bien les couleurs de son pays qui affron­tera l’Espagne. La phase finale a lieu du 13 au 15 Novembre à Malaga.

« Rendez‐vous à Malaga ! Je suis heureux de vous annoncer aujourd’hui que je parti­ci­perai à la finale de la Coupe Billie Jean King. Je suis très heureux de pouvoir jouer pour mon pays et, comme toujours, repré­senter la Pologne avec fierté. Avec toute l’équipe, nous ferons de notre mieux et joue­rons simple­ment du mieux que nous pouvons. J’espère que vous nous regar­derez et nous soutien­drez. À bientôt ! »

On rappelle que ce lundi, Iga a perdu sa place de N°1 au profit de Sabalenka.…