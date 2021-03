Hier, la demi‐finale 100% trico­lore entre Maxime Janvier et Grégoire Barrère sentait la poudre.

Il faut dire que visi­ble­ment les deux cham­pions ne s’ap­pré­cient pas.

C’est ce que l’on a appris à l’issue de la victoire de « Greg (4–6, 7–5, 6–2), très heureux d’ac­céder à sa 3ème finale de suite à Lille : « On a des diffé­rends en dehors du terrain, s’il y a deux ou trois personnes contre lesquelles je n’ai pas envie de perdre sur le circuit il en fait partie » a déclaré le pension­naire de la All In Academy qui a perdu son calme lors d’un inci­dent pas anodin de la part de son adver­saire : « Il a changé son grip et fait appel au kiné à la fin du chan­ge­ment de côté alors que j’étais prêt à servir, il n’avait pas à faire ça » a précisé Grégoire à la Voix du Nord.

Ce dimanche à 15H face au talen­tueux belge, Zizou Bergs, le Francilien devra rester dans sa bulle pour soulever le trophée pour la 3ème fois de suite.…