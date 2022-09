Seulement cinq jours après son sacre à l’US Open, Carlos Alcaraz a bataillé pendant près de 3 heures face à Felix Auger‐Aliassime vendredi à l’oc­ca­sion de la phase de groupes de la Coupe Davis. Si le numéro 1 mondial a remporté le premier set, le Canadien a fini par prendre le dessus et s’im­poser : 6–7(3), 6–4, 6–2.

A la suite de sa défaite, le jeune espa­gnol a reconnu qu’il ressenti logi­que­ment un peu de fatigue, mais il ne regrette abso­lu­ment pas d’avoir jouer. Il compte même retourner sur le court face à la Corée du Sud dimanche.

« Je jouerai à nouveau, bien sûr. C’est un match de Coupe Davis et j’aime repré­senter l’Espagne, je donne toujours le meilleur de moi‐même. Évidemment, il est normal que je ne sois pas à 100% physi­que­ment, mais j’ai joué un grand match contre un top 10 comme Felix. Je pense que j’ai tout laissé sur le cout, je ne peux rien me repro­cher. Si les gens parlent, ou pensent que j’au­rais dû laisser ma place à un autre joueur, je ne vais pas leur prêter beau­coup d’at­ten­tion. Je sentais que j’étais capable de gagner et de donner le meilleur de moi‐même, c’est comme ça que je voyais les choses à l’en­traî­ne­ment. Malgré la défaite, je suis satis­fait », a lâché Alcaraz.

Avec cette victoire, Auger‐Aliassime a permis au Canada d’éga­liser face à l’Espagne, avant d’ap­porter le point de la victoire en double. Pour le moment, ces deux pays occupent les deux premières places du groupe B.