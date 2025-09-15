AccueilATPGrosse inquiétude autour de Tsitsipas après sa défaite contre Joao Fonseca
Grosse inquié­tude autour de Tsitsipas après sa défaite contre Joao Fonseca

Battu en trois sets par Joao Fonseca, syno­nyme de défaite pour la Grèce face au Brésil en Coupe Davis, Stefanos Tsitsipas n’en reste pas moins encensé dans son pays ce lundi.

« Stefanos Tsitsipas a prouvé une fois de plus à quel point il aime son pays et ce que repré­sente pour lui le drapeau national sur sa poitrine », écrit le média grec Tennis24. Celui‐ci révèle que le 27e mondial a reçu une injec­tion avant la rencontre et que sa douleur au dos s’est réveillée « au pire moment », alors qu’il menait 5–3 dans le troi­sième set.

De quoi s’in­quiéter encore un peu plus pour le double fina­liste en Grand Chelem, déjà en grande diffi­culté ces derniers mois. 

15 septembre 2025

