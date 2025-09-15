Battu en trois sets par Joao Fonseca, synonyme de défaite pour la Grèce face au Brésil en Coupe Davis, Stefanos Tsitsipas n’en reste pas moins encensé dans son pays ce lundi.
« Stefanos Tsitsipas a prouvé une fois de plus à quel point il aime son pays et ce que représente pour lui le drapeau national sur sa poitrine », écrit le média grec Tennis24. Celui‐ci révèle que le 27e mondial a reçu une injection avant la rencontre et que sa douleur au dos s’est réveillée « au pire moment », alors qu’il menait 5–3 dans le troisième set.
Wow.— José Morgado (@josemorgado) September 14, 2025
João Fonseca comes back to beat Tsitsipas 7–5 in the decider and Brazil defeats Greece in Athens ! pic.twitter.com/09Ib38w6tE
De quoi s’inquiéter encore un peu plus pour le double finaliste en Grand Chelem, déjà en grande difficulté ces derniers mois.
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 11:53