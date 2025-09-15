Alors qu’il était mené 3–5 par Stefanos Tsitsipas dans le troi­sième set, Joao Fonseca a renversé la situa­tion (6−4, 3–6, 7–5) et offert au Brésil une victoire 3–1 face à la Grèce, confir­mant ainsi le retour de son pays aux barrages de la Coupe Davis 2026.

Dans des propos relayés par Tennis24 après sa victoire, le Brésilien a réagi à la présence en tribunes de Novak Djokovic, installé depuis peu à Athènes.

« J’avais entendu dire qu’il vien­drait et je l’ai vu arriver au moment du match. Ce fut un honneur de jouer devant lui. J’espère qu’il a apprécié », a déclaré le 42e joueur mondial.