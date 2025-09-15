AccueilCoupe DavisJoao Fonseca, tombeur de Tsitsipas devant Djokovic : "J'avais entendu dire qu'il...
Coupe Davis

Joao Fonseca, tombeur de Tsitsipas devant Djokovic : « J’avais entendu dire qu’il vien­drait et juste avant que le match commence, je l’ai vu arriver. Ce fut un honneur de jouer devant lui »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

105

Alors qu’il était mené 3–5 par Stefanos Tsitsipas dans le troi­sième set, Joao Fonseca a renversé la situa­tion (6−4, 3–6, 7–5) et offert au Brésil une victoire 3–1 face à la Grèce, confir­mant ainsi le retour de son pays aux barrages de la Coupe Davis 2026.

Dans des propos relayés par Tennis24 après sa victoire, le Brésilien a réagi à la présence en tribunes de Novak Djokovic, installé depuis peu à Athènes. 

« J’avais entendu dire qu’il vien­drait et je l’ai vu arriver au moment du match. Ce fut un honneur de jouer devant lui. J’espère qu’il a apprécié », a déclaré le 42e joueur mondial. 

Publié le lundi 15 septembre 2025 à 09:46

Article précédent
Becker sur Djokovic : « Ce qu’il a dit est vrai mais pais pour­quoi joue‐t‐il encore au tennis ? Pour gagner Rome, Monte‐Carlo… ou pour remporter un 25e titre du Grand Chelem ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.