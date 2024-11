Lors de sa confé­rence de presse après sa défaite cruelle face à Van de Zandschulp, Rafael Nadal n’a pas voulu se trouver des excuses.

« Ce qui est interne reste interne, c’est ce qui compte (sourire). Mais bien sûr, la déci­sion n’a pas été facile à prendre pour le capi­taine. À la fin, je crois vrai­ment que David (Ferrer) a envoyé sur le court le joueur qui, selon lui, avait le plus de chances de gagner. C’est la vérité, non ? Depuis le début, je lui donne le senti­ment qu’il n’a pas besoin de se sentir obligé de me mettre la pres­sion pour m’ali­gner. Honnêtement, je n’étais pas sûr de jouer. Il y a eu, oui, beau­coup de conver­sa­tions au cours de la semaine. Je n’étais pas sûr, parce que je savais que quelque chose comme ce qui s’est passé aujourd’hui pouvait arriver. David était persuadé que j’étais celui qu’il fallait faire jouer. Bien sûr que c’était un risque. Mais c’est le boulot du capi­taine, non ? En fin de compte, c’est à lui de prendre les déci­sions qui s’im­posent. David, j’en suis sûr, l’a prise en pensant à ce qui était le mieux pour l’équipe, pas pour moi. Je lui ai même donné plus de chances de mettre Roberto Bautista Agut sur le terrain que moi pendant toute la semaine. Mais je n’ai rien, pas de bles­sure, rien d’im­por­tant qui justi­fie­rait que je ne sois pas prêt »