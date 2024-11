Alors que Rafael Nadal s’ap­prête à entrer sur le court de Malaga pour peut‐être le dernier match de sa carrière face à Botic Van De Zandschulp à l’oc­ca­sion des quarts de finale de la Coupe Davis entre l’Espagne et les Pays‐Bas, Fabrice Santoro, consul­tant pour Bein Sports, n’a pas vrai­ment envie de voir Rafa s’incliner.

« Quand on voit son parcours et son invin­ci­bi­lité depuis tant d’an­nées en Coupe Davis, mais il n’a pas le droit de perdre aujourd’hui, il ne peut pas nous faire ça. Il joue un très bon joueur, c’est un match qui n’est pas gagné d’avance, c’est peut‐être du 50/50, mais on n’a pas envie de le voir perdre en fait, avec tout le respect que l’on doit aux Néerlandais. On a envie de le voir briller cette semaine. »