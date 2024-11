De passage en confé­rence de presse à Malaga avant la rencontre face aux États‐Unis prévue ce jeudi, le capi­taine de l’équipe austra­lienne, Lleyton Hewitt, a forcé­ment été inter­rogé sur Rafael Nadal qui va faire ses grands adieux au tennis cette semaine.

Et selon lui, Rafa pour­rait bien être le plus grand compé­ti­teur de l’his­toire du sport.

« Il est consi­déré comme l’un des plus grands. Il est un grand compé­ti­teur, à mon avis, proba­ble­ment le meilleur, presque dans tous les sports. Dès qu’il est arrivé, j’ai joué contre lui à un très jeune âge et on pouvait dire qu’il était destiné à de grandes choses à l’époque. »