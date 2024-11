Invité à s’ex­primer sur la saison 2024 de Novak Djokovic, titré pour la première fois sur les Jeux Olympiques malgré aucun titre du Grand Chelem ou Masters 1000 remporté, Justine Henin, consul­tante pour Eurosport, a estimé que la saison du Serbe était réussie.

« Bien sûr que sa saison est réussie. Il est allé cher­cher le titre qu’il voulait, c’était son objectif ultime. Il est passé par beau­coup de phases cette saison, dont certai­ne­ment une phase de démo­ti­va­tion et puis des choses à gérer aussi sur le plan physique, mais il y avait un seul endroit où il voulait briller. Et la manière avec laquelle il l’a fait, je n’en reviens toujours pas. Cette capa­cité, alors qu’il n’a pas connu une grande saison, alors que tout le monde était en train de douter de lui, à élever son niveau de jeu comme il l’a fait et arriver à être présent à nouveau dans un grand rendez‐vous, c’est juste phénoménal. »