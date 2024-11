Si Roger Federer ne sera pas présent à Malaga cette semaine pour assister aux grands adieux de Rafael Nadal, à moins d’une grosse et belle surprise, le Suisse a tenu à écrire une magni­fique lettre à l’at­ten­tion de son plus grand rival et désor­mais ami.

Coéquipier de Rafa, Carlos Alcaraz, après avoir pris connais­sance de cet hommage, a fait part de son émotion en commen­tant la publi­ca­tion de Roger avec un émoti­cône qui a les larmes aux yeux.

Une chose est certaine, cette dernière semaine de Rafael Nadal en tant que joueur profes­sionnel s’an­nonce riche en émotions.