Alors que la joueuses tchèque a été l’une des premières à fustiger le huis clos, elle quand même accepté de participer dernièrement à une exhibition à Prague sans public.

Ses conclusions étaient donc attendues d’autant qu’elle a remporté cette épreuve. « Les gants, les masques, personne pour nous apporter les serviettes, l’absence de poignées de mains, tout cela est vraiment bizarre. Sans compter que l’ambiance, sans public, n’est pas exactement celle à laquelle nous sommes habituées » a expliqué Petra Kvitova.

Heureusement après ce moment de pure pessimisme, elle a quand même trouvé des raisons de se « réjouir » de cet évènement et c’est surtout cela que l’on veut retenir : « Compte tenu des circonstances et de la pandémie, ce fut un tournoi merveilleux et c’est formidable que quelque chose se reproduise. J’espère que cela marquera le début d’un retour à la normale pour le monde du tennis »