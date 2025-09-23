Déjà vain­queur de trois tour­nois cette année en trois finales (Kitzbuhel, Gstaad, Halle), Alexander a bien l’in­ten­tion d’ac­cro­cher un 4ème titre, ce serait le 8ème de sa carrière. Ce succès lui permet­trait d’at­teindre la 12ème place à la Race, une posi­tion favo­rable pour lui qui a un vrai poten­tiel en indoor. Au coin de sa tête, la possi­bi­lité d’aller à Turin doit trotter dans sa tête d’au­tant que Draper, Shelton et Djokovic ne devraient pas se rendre dans le Piémont.

En atten­dant, il doit donc passer l’obs­tacle Valentin Royer.

« Ça ne sera pas facile face à Royer, disait‐il ce lundi. Je n’ai abso­lu­ment aucune idée de comment il joue. Il bat les têtes de série une par une. On a tous connu ce genre de semaine. Là, c’est la sienne… »

La finale est programmée à 13H30, heure française.