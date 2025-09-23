Déjà vainqueur de trois tournois cette année en trois finales (Kitzbuhel, Gstaad, Halle), Alexander a bien l’intention d’accrocher un 4ème titre, ce serait le 8ème de sa carrière. Ce succès lui permettrait d’atteindre la 12ème place à la Race, une position favorable pour lui qui a un vrai potentiel en indoor. Au coin de sa tête, la possibilité d’aller à Turin doit trotter dans sa tête d’autant que Draper, Shelton et Djokovic ne devraient pas se rendre dans le Piémont.
En attendant, il doit donc passer l’obstacle Valentin Royer.
« Ça ne sera pas facile face à Royer, disait‐il ce lundi. Je n’ai absolument aucune idée de comment il joue. Il bat les têtes de série une par une. On a tous connu ce genre de semaine. Là, c’est la sienne… »
La finale est programmée à 13H30, heure française.
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 08:45