La vente aux enchères organisée par l’ensemble du tennis français (FFT, Tennis Pro, Pro Elle) et qui a débuté vendredi pour se terminer dimanche a permis de récolter une belle somme.

C’est donc un vrai succès sachant qu’il y avait plus de 80 lots en ligne. Celui qui a réuni le plus de suffrage est une séance d’entrainement en compagnie de Pauline Parmentier et Amélie Mauresmo. La dernière enchère a été de 4500 euros. L’ensemble des fonds seront versés à la fondation de l’AP-HP.