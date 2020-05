L’ex-joueur russe, aujourd’hui coach de Denis Shapovalov, Mikhail Youzhny a donné un long entretien au site internet Sport Express. Il y explique beaucoup de choses et notamment sa position concernant le fonds de soutien. Le Russe rejoint Dominic Thiem et Lleyton Hewitt considérant que ce n’est pas vraiment une bonne idée : « C’est juste une mesure populiste et je me demande vraiment pourquoi par exemple vous puissiez être aidé seulement parce que vous êtes classé au-delà de la 100ème place mondiale. Autrement dit, si je comprends bien le 99e aide et pas le 101e. Au final, qui détermine le montant que les joueurs doivent apporter ? Et surtout, qui aidons-nous ? Quels sont les critères ? Ces jeunes sont-ils en train de tout faire pour réussir ? Ou s’agit-il de joueurs déjà expérimentés qui sont déjà au top 250 depuis cinq à dix ans ? En fait, je pense que si quelqu’un veut aider les joueurs, il faut alors créer un fonds de charité, et n’importe qui pourra simplement y transférer de l’argent dans la mesure qu’il juge nécessaire. Obliger tous les joueurs, simplement parce qu’ils sont bien classés, à aider les autres ne me semble pas être la bonne solution. »