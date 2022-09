Revenant dans les colonnes de L’Équipe sur l’éli­mi­na­tion de l’équipe de France lors des phases de poules de la Coupe Davis dispu­tées cette semaine dans la tris­tesse d’Hambourg, Arthur Rinderknech a reconnu que cela n’a pas été facile tous les jours même entre les résul­tats déce­vants et l’am­biance morose.

« On a tous essayé de se tenir pour ne pas craquer, mais tous les jours on a pris une espèce de claque dans la gueule. Même si ce dernier match ne comp­tait plus, on a eu, grâce au capi­taine, la force de relever la tête. Et de toute façon l’année prochaine arrive très vite et on commence à construire à partir de main­te­nant. On n’a rien lâché, à l’image de Ben (Bonzi), à qui rien n’a souri cette semaine. C’est le gars qui a eu les matches les plus terribles. Et à un point presque à chacun de ses matches, on aurait pu être premier de la poule. On se retrouve 3es, mais il a été énorme. Finir sur une victoire, c’est déjà ça. »