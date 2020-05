Pendant cette période de déconfinement, on a décidé de s’associer avec la French Touch Academy basée au Cap d’Agde. Son fondateur Charles Auffray va régulièrement nous éclairer sur des sujets d’actualité mais aussi nous livrer quelques anecdotes liées à son expérience de formateur, d’entraîneur, de coach et de directeur de Sports-Etudes. Aujourd’hui, il revient pour nous le sujet épineux de l’aide aux joueurs.

« Concernant l’aide aux joueurs, je trouve en l’occurrence que c’est plutôt une bonne chose vu la situation dans laquelle ils se trouvent à l’heure actuelle. Je ne connais pas tous les détails de l’aide mais actuellement, beaucoup d’entre eux n’ont plus aucun moyen de gagner leur vie. Ce sont des indépendants qui ne peuvent prétendre à rien, je pense que pour certains d’entre eux c’est même une question de survie. Il me parait donc légitime qu’une fédération les aident à traverser cette période. Après sur l’idée que les joueurs français soient plus « gatés » que dans les autres pays en temps normal est un fait. Si vous êtes un espoir, vous pouvez prétendre à un accompagnement total de la fédération, même après 18 ans, quelque fois jusqu’à un âge avancé. Cela ne contribue pas selon moi à responsabiliser le joueur et c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles les joueurs français ne gagnent pas de tournois du Grand Chelem. Je ne pense pas qu’ils gèrent suffisamment leur carrière comme une entreprise. Dès qu’ils commencent à gagner de l’argent, ils devraient réinvestir l’ensemble de leurs gains dans la constitution d’un staff dont ils exigeraient des résultats, comme le font tous ceux qui sont arrivés au top. »

=> Charles Auffray a été 191ème à l’ATP. Il a crée l’ISP Academy en 2003 qui fusionne en 2015 avec la Mouratoglou Academy. En 2018, il décide de créer la French Touch Academy au centre international du tennis du Cap d’Agde. Il est aussi consultant pour la Rafa Academy installée au Koweit. Formateur et passionné, c’est un des pionniers en France concernant le les sports études et le placement des joueurs en université aux Etats-Unis.

