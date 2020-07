Ce jour dans L’Equipe, Lucas Pouille s’est exprimé au sujet de son opération au coude. Le Nordiste, qui a longtemps hésité avant de programmer ce « passage » sur le billard, est plein d’espoir d’une guérison, même si on sait qu’une opération au coude n’est jamais simple : « Maintenant que la date est arrêtée et que j’ai pris ma décision, ça va un peu mieux et ça ira encore mieux une fois que ça sera passé. Le problème c’est que je n’ai pas mal quand je ne joue pas. C’est un peu frustrant car on l’impression d’être bien. » Bien sans pouvoir servir notamment, ce qui constitue plus qu’un réel handicap. C’est pour cela que cette décision semble la bonne même si personne ne peut prévoir combien de temps va durer sa rééducation. Là aussi, il ne veut pas prendre de risques : « Je n’arrête pas de date. Je ne reprendrai qu’au moment où je serai certain d’être à 100 %… Je préfère rater la fin de saison complète et reprendre en 2021 puis faire dix ans au taquet que de reprendre trop rapidement et d’être à nouveau embêté. »