Au cours d’une récente inter­view accordée au maga­zine Vogue, Cori Gauff s’est exprimée sur son mysté­rieux petit ami que certaines personnes auraient démasqué sur Twitter.

Sans révéler son nom, l’Américaine en a dit un peu plus sur lui…

« Et en fait, je dirai ceci : des personnes sur Twitter l’ont trouvé il y a deux ou trois jours. Je ne vais pas répondre et confirmer si c’est lui ou pas, mais ils m’ont surpris dans les commen­taires, donc ils savent. Certaines personnes pensaient que c’était quel­qu’un du tennis et cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. C’est un très bon garçon. Il est à l’école main­te­nant. Il est sur le point de s’ins­crire à l’école de musique. Il veut devenir acteur et il joue de la guitare. Et il n’est pas de Delray Beach. En fait, il vient d’Atlanta. »