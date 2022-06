Condamné à deux ans et demi de prison pour fraude fiscale par une cour londo­nienne le 29 avril dernier, Boris Becker, qui purge actuel­le­ment sa peine au péni­ten­cier de Wandsworth à seule­ment 3 kilo­mètres de Wimbledon, a tenu à apporter son soutien à Alexander Zverev après sa terrible bles­sure à la cheville survenue lors de la demi‐finale de Roland‐Garros face à Rafael Nadal.

C’est le frère d’Alexander, Mischa Zverev, qui a révélé cette infor­ma­tion sur Eurosport : « Il a égale­ment reçu un message de Boris Becker. Boris a dit qu’il avait suivi ce qui se passait au tournoi et qu’il souhai­tait à Sascha tout le meilleur et un prompt et bon réta­blis­se­ment. »