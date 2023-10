Le Masters 1000 de Paris‐Bercy tombe à pic pour Novak Djokovic. Avant son entrée en lice, il a pu assister à la finale de la Coupe du monde de rugby au Stade de France mais aussi à la céré­monie de ballon d’or ce lundi soir au Théâtre du Châtelet, où il a d’ailleurs eu un échange assez hila­rant avec un autre invité, l’in­fluen­ceur britan­nique Speed, qui n’a pas reconnu le Serbe.

« Quel est ton nom ? Tu me dis quelque chose ! », a demandé le vidéaste.

« Je suis la nouvelle star de l’AC Milan. Je n’ai pas encore joué, mais je vais jouer le prochain match. Je vise le triplé », a ironisé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

🚨| WATCH : Speed meets an AC Milan player (can’t remember his name) pic.twitter.com/wnmoacVGpK