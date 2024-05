Présente ce samedi matin dans l’émis­sion Les Grandes Gueules du Sport sur RMC Sports, Marion Bartoli, qui a pu assister de près à l’un des entraî­ne­ments de Rafael Nadal à Roland‐Garros, a estimé que le cham­pion espa­gnol était prêt à relever le défi qui l’at­tend au premier tour face à Alexander Zverev.

« J’ai eu l’oc­ca­sion et la chance de le voir s’en­traîner il y a 24 heures, il jouait à deux contre un, et je peux vous dire que ses spar­ring étaient obligés de sauter en l’air et faire un mètre de saut pour arriver à jouer la balle sinon il les lobait à chaque fois. Pour moi, quand je le vois s’en­traîner aujourd’hui, quand je vois son regard et l’in­ten­sité qu’il met, je ne me dis pas qu’il n’a aucune chance de battre Zverev. Et je termi­ne­rais sur un point, ils se sont affrontés à cinq reprises sur terre battue, et il y a 4–1 pour Nadal. »