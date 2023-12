Au cours d’une inter­view réalisée chez nos confrères de L’Équipe, Eric Judor, humo­riste, acteur mais aussi scéna­riste et réali­sa­teur, s’est confié sur sa passion pour la petite balle jaune. Le natif de Meaux a même révélé qu’il avait eu l’am­bi­tion de devenir joueur profes­sionnel avant de fina­le­ment se rendre à l’évi­dence. Extraits.

« En 1989, après le bac, je me persuade que je peux devenir tennisman profes­sionnel. Je décide de partir une année aux États‐Unis. J’étais classé 4⁄ 6 . Pas terrible. Nul en fait. À 17 ans, tu dois être – 30 si tu veux espérer. Bref, je me barre aux États‐Unis et je fais des tour­nois satel­lite où tu grapilles 0,5 point ATP. Sauf que je gagne rien du tout alors qu’au même moment, au mois de mai, chez moi, en France, Michael Chang avec un an de moins que moi, remporte Roland‐Garros (contre Stefan Edberg, 6–1, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2). Là, je me dis : « J’ai trop de retard, tu vas galérer frérot. » Je suis rentré à Montigny, j’ai posé mes raquettes et je n’ai pas rejoué pendant dix ans. Sympa Michael ! Merci ! Tu m’as bien fait arrêter le tennis. »