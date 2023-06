Au cours d’une inter­view donnée à El Pais, Holger Rune a pris l’exemple de Roger Federer « jeune » lors­qu’il a été inter­rogé sur sa répu­ta­tion « d’en­fant terrible » sur le circuit.

Et il a égale­ment fait une confi­dence concer­nant son physique : « Si quel­qu’un m’a déjà dit que je ressem­blais à Erling Haaland ? Non, en réalité, on me dit que je ressemble à Leonardo DiCaprio. »

La compa­raison ne doit sans doute pas déplaire au jeune danois.

ENTREVISTA | Holger Rune.



Si Alcaraz es el mago y Sinner el robot, ¿usted quién es ? ¿Usted qué cree ?



¿Una bomba, tal vez ? Yo no lo veo así… [endu­rece el gesto]. Pero bueno, creo que pensar en la próxima gene­ra­ción es emocio­nante.



A vous de juger !