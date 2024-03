Suite à sa victoire face à Norrie, un de nos confrères avait demandé à Gaël de dési­gner les joueurs les plus créa­tifs du circuit. On lui avait même proposé un trio composé de Federer, Kyrgios et Santoro, oui Santoro.

Dans un premier temps, la « Monf » a désigné forcé­ment Federer mais par la suite, il a tenu à rendre un bel hommage à son compatriote.

« Le Magicien », Fabrice, nous l’ap­pe­lons ainsi. Il jouait toujours avec une tactique parfaite, il adorait la géomé­trie des courts, il utli­sait beau­coup avec les effets. J’ai pu jouer contre lui pour voir, par exemple, le chan­ge­ment de tempo et tout ce qu’il mettait en place, c’était incroyable, à quel point le gars pouvait avec un effet vous perturber tout cela en s’ap­puyant sur une variété de coups. C’était tout simple­ment unique. Je me souviens aussi de son lob qui était tout simple­ment dingue »